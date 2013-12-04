Азаров попередив західні регіони, що їхні протести можуть нашкодити пенсіонерам

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Катастрофічного розвитку подій в країні ми не допустимо. Саме зараз блокування урядових органів рівнозначне блокуванню виплати пенсій, 13 мільйонів пенсій. Завдання всіх органів влади – не допустити затримки соціальної підтримки громадян. Необхідно підійти до кожного пенсіонера, інваліда і надати кожному допомогу», - сказав прем'єр.

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Азаров наголосив, що ніякі перешкоди не повинні зривати процес фінансування будинків-інтернатів, реабілітаційних центрів інвалідів, центрів для сімей, молоді і дітей.

«Особливо звертаю на це увагу деяких західних регіонів, де є поодинокі приклади, коли місцева влада припинила роботу для участі в протестах», - підкреслив Азаров.

За його словами, «така аморальність і безвідповідальність місцевих чиновників» може привести до того, що на державному рівні кошти будуть виділені, але на місцевому рівні вони «у зв'язку з непрацюючою місцевою владою просто не дійдуть до одержувача».