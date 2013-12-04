Захарченко заборонив міліції бити мітингувальників

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко дав вказівку працівникам органів внутрішніх справ утримуватися від застосування сили стосовно учасників мирних акцій, а також попередив організаторів цих акцій про спільну відповідальність за безпеку їх учасників.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Захарченко заборонив працівникам відомства застосовувати силу стосовно учасників мирних зібрань, які наразі проходять у столиці України та інших містах держави.

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Крім того, міністр внутрішніх справ неодноразово звертався до громадян, які беруть участь у масових заходах, із проханням утримуватися від порушень законодавства. Він закликав людей бути толерантними та обережними, не піддаватися на провокації, з повагою ставитися до оточуючих, а також повідомляти про підозрілих осіб до міліції.

Захарченко зазначає, що правоохоронцям вже відомо про частину організаторів та координаторів правопорушень, які мали місце у Києві в період з 24 листопада до 1 грудня. Частина активних учасників безпорядків уже затримана, відкрито ряд кримінальних проваджень. «Спектр учинених зловмисниками посягань коливається від випадків хуліганських дій до захоплення будівель органів влади та заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Захарченко наголосив, що відповідальність за організацію, проведення, а також за наслідки акцій несуть їх організатори.