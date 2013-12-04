Захарченко заборонив міліції бити мітингувальників
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко дав вказівку працівникам органів внутрішніх справ утримуватися від застосування сили стосовно учасників мирних акцій
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко дав вказівку працівникам органів внутрішніх справ утримуватися від застосування сили стосовно учасників мирних акцій, а також попередив організаторів цих акцій про спільну відповідальність за безпеку їх учасників.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Захарченко заборонив працівникам відомства застосовувати силу стосовно учасників мирних зібрань, які наразі проходять у столиці України та інших містах держави.
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Крім того, міністр внутрішніх справ неодноразово звертався до громадян, які беруть участь у масових заходах, із проханням утримуватися від порушень законодавства. Він закликав людей бути толерантними та обережними, не піддаватися на провокації, з повагою ставитися до оточуючих, а також повідомляти про підозрілих осіб до міліції.
Захарченко зазначає, що правоохоронцям вже відомо про частину організаторів та координаторів правопорушень, які мали місце у Києві в період з 24 листопада до 1 грудня. Частина активних учасників безпорядків уже затримана, відкрито ряд кримінальних проваджень. «Спектр учинених зловмисниками посягань коливається від випадків хуліганських дій до захоплення будівель органів влади та заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям», - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим Захарченко наголосив, що відповідальність за організацію, проведення, а також за наслідки акцій несуть їх організатори.