США і ЄС просять МВС 1 грудня не застосовувати силу проти демонстрантів

02:14, 01 грудня 2013
Політика
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Посли США та ЄС Джеффрі Пайєтт і Ян Томбінський звернулись до міністерств зовнішніх і внутрішніх справ України уникнути ескалації конфлікту у Києві і не застосовувати силу проти демонстрантів.

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Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні.

Посли нагадали українським міністрам про слова Віктора Януковича і Миколи Азарова про підтримку свободи вираження думок і свободу мирних зібрань громадян, і їх заклик до ефективного розслідування розгону мирного Євромайдану.

Пайєтт і Томбінський висловили сподівання, що всіх винних у вчиненні актів насильства, в тому числі проти мирних демонстрантів, буде притягнуто до відповідальності.

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"Напередодні демонстрацій, що відбудуться в неділю 30 листопада о 12 годині, ми попросили МВС зробити усе можливе, щоб уникнути ескалації, утриматись від надмірного застосування сили і ефективно захищати безпеку і свободу мирних зібрань", - сказали у Томбінського.

У неділю, 1 грудня на 12 годину заплановано початок народного віча протестуючих у Києві біля пам’ятника Тараса Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада, вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

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