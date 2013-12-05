Євромайдан від "Беркута" охороняють колишні спецпризначенці

На Євромайдані чергують колишні військові-спецпризначенці та афганці. Дехто навіть воював у Чечні. Про це повідомив комендант Петро, який представився чинним військовим капітаном із Севастополя. Він зазначив, що перебуває у Києві у відпустці.

За його словами, серед захисників Майдану вже вироблено чіткий план на випадок агресії з боку правоохоронців, пише "Сегодня".

"Організація така: у нас є 4 групи. Перша – оборонна. Її прикриває і завдає удару друга, яка повинна забезпечувати адекватну відповідь, якщо" Беркут "перейде до рішучих дій", - розповів він.

По теме: Захарченко заборонив міліції бити мітингувальників

"Третя відповідає за безпеку умовного центру. У нас є свої люди - бойовики. Четверта група повинна виступити в разі прориву. Вони повинні з усіх флангів затиснути "Беркут" в кільце. Ця група складається з декількох тисяч людей. У нас все розраховано, протягом 50 хвилин всі займають свої позиції", - запевнив комендант Євромайдану.

За словами військового, до активної участі в акції його спонукали побачений розгін "Беркутом" студентів із Майдану.

"Приїхав відпочити, вийшли з другом подивитися на Майдан і потрапили саме в епіцентр того, що відбувалося в ніч на суботу. Ми бачили, як "Беркут" оточив людей і бив. Потім до ранку ми з ще одним другом збирали людей біля Михайлівської", - говорить мітингувальник.

"Моїх – чоловік 500, а в принципі кілька тисяч. Ми постійно в бойовій формі, у нас проходять огляди, тренування. Після того, що я побачив в ніч з п'ятниці на суботу, я звернувся до своїх друзів, люди відгукнулися. Охороняти повинні ті, хто знає і має досвід. Ми відкриті до будь-якої допомоги", - каже комендант.

Раніше повідомлялося, що Захарченко заборонив правоохоронцям застосовувати силу проти мітингувальників.