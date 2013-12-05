Ми - з народом України: На Невському проспекті проведуть акцію солідарності з Євромайданом

Про це УНІАН повідомила один з організаторів акції Наталія Цимбалова.

«Сьогодні, у четвер, 5 грудня, група політичних і громадських активістів проведе акцію солідарності з Євромайданом, на підтримку прагнення більшості народу України до інтеграції в Європейський Союз. Акція у форматі одиночних пікетів під основним гаслом "Ми - з народом України. За європейський вибір!" відбудеться о 19.00 на Невському проспекті біля станції метро «Гостиний двір», - сказала Цимбалова.

Вона відзначила, що більшість громадян України зробили вибір на користь євроінтеграції – максимально можливого розширення контактів з Європейським Союзом.

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На її думку, на політику українського керівництва, зокрема, на відмову від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, чинився тиск з боку президента Росії Володимира Путіна.

Цимбалова відзначила, що учасники акції мають намір підтримати прагнення більшості українського народу тісніше співробітничати з ЄС, підтримати право народу на висунення вимог до властей на мирних протестних акціях.

«Ми обурені тиском Путіна і його оточення на Україну. Ми проти здійснення євразійських проектів керівництва РФ за рахунок громадян Росії. Ми хочемо, щоб народ України знав: Росія – це не тільки «колективний Путін», а й ми – російські демократи. Повернемося у наш європейський дім! Сьогодні Україна, завтра – Росія», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня біля Посольства України в Москві було затримано російського опозиціонера Бориса Нємцова і десять активістів опозиційного руху «Солідарність» за проведення несанкціонованої акції на підтримку українського Євромайдану. Після того, як вони розгорнули десятиметровий банер «Україна, ми з тобою!», поліція припинила акцію і затримала її учасників. Їх доставили до відділення поліції.

Окрім цього, мерія Москви відмовилася узгодити 7 грудня пікет біля Посольства України в російській столиці на підтримку Євромайдану через «вузький тротуар», тому акція пройде у «форматі сходу громадян».