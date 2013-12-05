Кравчук розповів, за яких умов люди можуть піти з Майдану

Перший Президент України Леонід Кравчук вважає, що складність Майдану сьогодні полягає у тому, що там немає одного лідера, якого б люди слухали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

“Майдан ніхто не скликав. Люди самі прийшли. І сьогодні, коли їх запитують: “Скільки ви будете тут знаходитись?”, то відповіді приблизно дві: “Скільки хочу”, а інші відповідають “Поки не доб'ємось своїх цілей”. Це кажуть учасники Майдану. І те, що, скажімо, до Майдану прийшла опозиція і три лідери опозиції – це зовсім не означає, що вони їх скликали. Складність Майдану сьогодні в тому, що немає одного лідера, якого б слухав Майдан. Чому Майдан у 2004 році не пішов до Кабінету Міністрів, Верховної Ради, до Адміністрації Президента і не блокував? Тому що Майдан слухав Ющенка. Він був авторитетом на Майдані і, коли він казав, що не потрібно цього робити, то Майдан його слухав. Зараз немає такого авторитетного лідера, якого могли б послухати і тому це - небезпека”, - сказав Кравчук.

З приводу того, як довго люди можуть стояти на Майдані, Кравчук сказав наступне: “Якщо ми запропонуємо покарати тих, хто винен, розпочнемо загальнонаціональний круглий стіл, зробимо реальні кроки до підготовки підписання євроасоціації, тоді Майдан сам розійдеться і його розпускати не потрібно”.