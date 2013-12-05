У МВС заявили, що розслідування з розгону Євромайдану майже завершено

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що службове розслідування по розгону “Беркутом” Євромайдану 30 листопада практичну закінчено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

“Найближчим часом мені буде надано слідчі висновки і я їх передам до Генпрокуратури, яка прийматиме рішення”, - сказав Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько 4 години ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

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35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи. 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Це викликало обурення громадян і зібрало надзвичайно масові акції протесту в Києві та інших містах держави.

1 грудня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко тимчасово усунув начальника Головного управління МВС України в Києві Валерія Коряка від виконання службових обов'язків до отримання результатів службової перевірки дій співробітників міліції при розгоні Євромайдану.

Сам Коряк перед цим заявив про відставку з посади керівника київської міліції

Акції протесту тривають.