Янукович хоче, щоб оцінку розгону Євромайдану дав суд

Оцінку подіям останніх днів у зв’язку з проведенням масових акцій має дати суд після завершення розслідування, наголосив Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Я не маю сьогодні права давати оцінку тому, хто винний, наскільки винний», - сказав Янукович, повідомивши, що на сьогодні створено кілька слідчих груп.

Президент зазначив, що під час чергової наради під його головуванням Генеральний прокурор доповів про заходи, яких вживають правоохоронці. «Я переконався в тому, що ця робота йде дуже активно. Ми підійдемо справедливо. Ми будемо дивитись правді в очі, дамо справедливі оцінки і приймемо відповідні рішення», - підкреслив Янукович.

Коментуючи події в ніч на суботу на Майдані Незалежності в Києві, Янукович зазначив, що правоохоронці «перегнули палку». Водночас, він зауважив, що такі дії могли бути спровоковані.

«Можна сказати, що… в ніч з п’ятниці на суботу правоохоронні органи перегнули палку. І тут виправданню цього не повинно бути місця. Хоча ми розуміємо, що їх щось до цього спровокувало», - сказав Янукович.

На його переконання, правоохоронці мали знайти такі способи, які б мінімізували наслідки їхніх дій.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада близько 4-ої ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. Як повідомляє ВВС, очевидці розповіли, що штурм Євромайдану почався приблизно о четвертій ранку. Десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і чоловіків.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "беркуту" витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.

За словами кореспондента ВВС Україна, зранку Майдан Незалежності очепили представники спецпідрозділів, робітники комунальних служб змивали кров з тротуарів. Два виходи з підземного переходу були заблоковані, а центр Києва заповнений великою кількістю міліції.