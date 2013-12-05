Близько 100 осіб пікетують штаб київського "Беркуту"

Близько 100 оcіб розпочали пікетування штабу київського спецпідрозділу “Беркуту” на Червонозоряному проспекті.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники підішли безпосередньо до входу будівлі, в якій базується київський “Беркут”, проте вхідні двері виявилися наглухо зачиненими і, не дивлячись на вимоги пікетувальників, до них ніхто не вийшов.

В той же час пікетувальники обклеїли зовнішню стіну штабу “Беркута” фотографіями побитих спецпризначенцями людей, а також фото спецпризначенців, які, за словами пікетувальників, брали участь у побитті.

Пікетувальники також тримають транспаранти з написами “Беркут” - давай до побачення!”, “Нас б'ють за наші гроші”.

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Як зазначила одна з учасниць пікету, сьогодні спецпризначенці святкують 25-річчя заснування “Беркуту”. Очевидно, за її словами, це буде останній день народження цього загону. “Як відомо, в природі беркути довго не живуть”, - зазначила вона.

Також частина мітингувальників направилася від штабу “Беркута” до гуртожитку, де, за інформацією протестувальників, проживають “беркутівці” та їх сім'ї.

Двері до гуртожитку виявились зачиненими. У вікнах фойє гуртожитку видно спецпризначенців в обладунках та автоматами.

Коли хтось починає заглядати у вікна гуртожитку, вони починають зі свого боку світити в очі ліхтарями.

Поки що пікет проходить мирно. Ні з боку мітингувальників, ні з боку міліції не застосується ніяких силових дій.