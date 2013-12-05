Близько 100 осіб пікетують штаб київського "Беркуту"
Близько 100 оcіб розпочали пікетування штабу київського спецпідрозділу “Беркуту” на Червонозоряному проспекті.
Близько 100 оcіб розпочали пікетування штабу київського спецпідрозділу “Беркуту” на Червонозоряному проспекті.
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники підішли безпосередньо до входу будівлі, в якій базується київський “Беркут”, проте вхідні двері виявилися наглухо зачиненими і, не дивлячись на вимоги пікетувальників, до них ніхто не вийшов.
В той же час пікетувальники обклеїли зовнішню стіну штабу “Беркута” фотографіями побитих спецпризначенцями людей, а також фото спецпризначенців, які, за словами пікетувальників, брали участь у побитті.
Пікетувальники також тримають транспаранти з написами “Беркут” - давай до побачення!”, “Нас б'ють за наші гроші”.
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Як зазначила одна з учасниць пікету, сьогодні спецпризначенці святкують 25-річчя заснування “Беркуту”. Очевидно, за її словами, це буде останній день народження цього загону. “Як відомо, в природі беркути довго не живуть”, - зазначила вона.
Також частина мітингувальників направилася від штабу “Беркута” до гуртожитку, де, за інформацією протестувальників, проживають “беркутівці” та їх сім'ї.
Двері до гуртожитку виявились зачиненими. У вікнах фойє гуртожитку видно спецпризначенців в обладунках та автоматами.
Коли хтось починає заглядати у вікна гуртожитку, вони починають зі свого боку світити в очі ліхтарями.
Поки що пікет проходить мирно. Ні з боку мітингувальників, ні з боку міліції не застосується ніяких силових дій.