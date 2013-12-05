Експерт: У разі підписання асоціації з ЄС Росія може позбавити Україну ринків СНД

У разі підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом Росія могла закрити для України ринки країн СНД.

Про це в ході круглого столу «Макроекономічні підсумки Вільнюса» розповів виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«Потрібно бути готовими до того, що Росія в разі підписання угоди про асоціацію може реалізувати сценарій викидання нас із зони вільної торгівлі в рамках СНД. Наша делегація на чолі з Бойком якраз обговорює в Москві, щоб цього не сталося», - заявив експерт.

У разі реалізації цього сценарію, за словами Устенка, українські товари могли втратити свою конкурентоспроможність.

«По-простому кажучи, нам введуть мита. Це означає, що наші товари, які за великим рахунком і так не особливо конкурентні, стануть ще менш конкурентоспроможними. Економіка може сильно постраждати. У такому випадку ми могли готуватися до того, що протягом від 0 до 5 років за напрямом Росія - Митний союз ситуація могла тільки погіршитися. При найгіршому сценарії ми можемо втратити 3% від потенційного зростання. Ось чому так важливі зрушення саме в цьому напрямку», - додав він.

Директор Міжнародного фонду Блейзера припускає, що в дорожній карті з підписання асоціації з ЄС, уряд акцентує увагу на двох моментах.

«У дорожній карті йтиметься про дві основні речі, між іншим, дуже правильні. По-перше, про спробу отримати додаткове фінансове плече для України. По-друге, не менш важливо спробувати продовжити термін імплементації євростандартів. Нинішній термін в 7 років дуже маленький, реально потрібно виграти час, продовжити до років 10», - резюмував Устенко.