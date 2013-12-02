Президент України Віктор Янукович прогнозує важкий діалог з ЄС щодо зміни умов угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю, яке дав сьогодні кільком українським телеканалам.

«Це дуже важкий діалог, тому що повертатися до змін умов цієї угоди буде дуже важко. Але ми хочемо бути чесними – це перше. І друге – ми хочемо бути прозорими, і третє – ми хочемо відстоювати нашу позицію. І ми хочемо такі умови знайти, які б нас задовольняли», - сказав, зокрема, Янукович.

Також Президент наголосив на необхідності тристороннього діалогу у форматі Україна-ЄС-Росія. «Я не знаю, відверто кажучи, чим він завершиться. Сьогодні я мав розмову з президентом Єврокомісії Баррозу, він сказав, що зв’яжеться зі своїм заступником пані Ештон, з комісаром Фюле, і ми по домовленості готуємо таку робочу групу, яка поїде в Брюссель. І ми почнемо цей діалог», - зазначив він.

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«Я відверто скажу – ця пауза дасть можливість і нашому суспільству, і нашим товаровиробникам більш чітко уявити – що це нам всім дає. Невже це так погано? Я вважаю, що це – дуже добре. Я вважаю, що ми не повинні ніколи поспішати робити такі відповідальні кроки», - додав Янукович.

«І, безумовно, ми хочемо все ж таки досягти домовленостей з Росією і підписати (з нею) Угоду про стратегічне партнерство. Тому що якщо ми її не підпишемо, ми весь час будемо знаходитися у невизначеному стані», - сказав він. Тому, за словами Януковича, друга українська делегація повинна поїхати в Росію.

Зокрема, Президент повідомив, що сьогодні прем’єр-міністр України Микола Азаров йому доповів що, «є уже домовленість з урядом Росії сідати за стіл переговорів вже на цьому тижні і починати цей процес».

"Нам небагато треба часу для того, щоб зрозуміти один одного", - додав він.