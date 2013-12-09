Священики на Майдані почали читати молитву
13:25, 09 грудня 2013Політика
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На оточеному військами та бійцями спецпідроздлів міліції Майдані Незалежності священики читають молитви.
Священики на Майдані / Фото: Твіттер
Як передає кореспондент УНІАН, наразі священик читає молитву зі сцени. Молитва лунає на весь центр Києва.
Перед цим народний депутат Андрій Парубій попросив людей не розходитись з Майдану і зберігати спокій.
Водночас, мітингувальники продовжують укріплювати зовнішній периметр Майдану, вивішують на барикадах українські та європейські прапори.
Міліція перекрила автобусами вулиці навколо Майдану Незалежності.
Водночас, входи в метро на деяких виходах, через який може вийти “беркут”, за повідомленням деяких ЗМІ, залишається незахищеним.
Так, біля виходу Будинку профспілок почали будувати барикаду на виході з переходу.
В той же час на Майдані Незалежності залишається багато жінок, є діти.
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