Священики на Майдані почали читати молитву

Як передає кореспондент УНІАН, наразі священик читає молитву зі сцени. Молитва лунає на весь центр Києва.

Перед цим народний депутат Андрій Парубій попросив людей не розходитись з Майдану і зберігати спокій.

Водночас, мітингувальники продовжують укріплювати зовнішній периметр Майдану, вивішують на барикадах українські та європейські прапори.

Міліція перекрила автобусами вулиці навколо Майдану Незалежності.

Водночас, входи в метро на деяких виходах, через який може вийти “беркут”, за повідомленням деяких ЗМІ, залишається незахищеним.

Так, біля виходу Будинку профспілок почали будувати барикаду на виході з переходу.

В той же час на Майдані Незалежності залишається багато жінок, є діти.