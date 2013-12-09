У Київському метрополітені вже третю годину шукають вибухівку

Як повідомили УНІАН у столичному Главку міліції, на станціях ще працюють вибухотехніки.

Жодних інших пояснень в міліції одержати не вдалося, зокрема, чому так довго закриті станції, хоча раніше у подібних випадках на перевірку вистачало 20-30 хвилин.

У столичному главку міліції поінформували, що сьогодні після 11-ї години надійшов анонімний дзвінок про замінування центральних станцій метрополітену - «Театральна», «Хрещатик» і «Майдан Незалежності».

Зі станцій було проведено евакуацію пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, рух потягів метрополітену при цьому не порушено. Водночас потяги слідують повз три закриті станції без зупинок. Як вдалося побачити кореспонденту УНІАН, станція метро "Майдан Незалежності" абсолютно безлюдна. На станції горить чергове світло і працює тільки черговий по станції. Загонів саперів на станції немає.

Водночас в опозиції не виключили, що блокування центральних станцій метрополітену могло бути зроблене для того, щоб забезпечити "беркутівцям" можливість безперешкодно потрапити в епіцентр мітингу на Майдані Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, у центр Києва стягуються сили правоохоронців. Вони оточили Майдан Незалежності з усіх боків.