Автомобілі з Внутрішніми військами перегородили Хрещатик за 150 метрів від барикад (фото)

Транспортні засоби, повністю набиті солдатами Внутрішніх військ у повній екіпіровці, перегородили вулицю Хрещатик (з боку Європейської площі) за 150 метрів від барикад на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент правоохоронці ще сидять у машинах.

Біля машин починають збиратися люди, які закликають солдатів не йти на штурм Майдану.

“Ми ж такі, як ви! У вас же є батьки! Ми ж захищаємо і ваші права”, - кричала жінка солдатам, які сидять в автомобілях.

Крім того, до солдатів підійшла народний депутат від партії “Батьківщина” Олександра Кужель. Вона також закликала їх відмовитися виконувати злочинні накази і йти на штурм Майдану. В цей час присутні близько 50 людей біля автомобілів скандували: “Присягу народу!”.

Як повідомляв УНІАН, в центр Києва стягують сили правоохоронців, машини швидкої допомоги і важку снігоприбиральну техніку. Мітингувальники в будівлі КМДА і Будинку профспілок готуються до штурму.

Також загін «Беркута» в кількості 60 чоловік перекрив центральну вулицю Києва – Хрещатик. Як передає кореспондент УНІАН, «Беркут» у повному екіпіруванні в шоломах і з щитами вишикувався в дві шеренги.