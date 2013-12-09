Автомобілі з Внутрішніми військами перегородили Хрещатик за 150 метрів від барикад (фото)
Транспортні засоби, повністю набиті солдатами Внутрішніх військ у повній екіпіровці
Транспортні засоби, повністю набиті солдатами Внутрішніх військ у повній екіпіровці, перегородили вулицю Хрещатик (з боку Європейської площі) за 150 метрів від барикад на Майдані Незалежності.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент правоохоронці ще сидять у машинах.
Біля машин починають збиратися люди, які закликають солдатів не йти на штурм Майдану.
“Ми ж такі, як ви! У вас же є батьки! Ми ж захищаємо і ваші права”, - кричала жінка солдатам, які сидять в автомобілях.
Крім того, до солдатів підійшла народний депутат від партії “Батьківщина” Олександра Кужель. Вона також закликала їх відмовитися виконувати злочинні накази і йти на штурм Майдану. В цей час присутні близько 50 людей біля автомобілів скандували: “Присягу народу!”.
Як повідомляв УНІАН, в центр Києва стягують сили правоохоронців, машини швидкої допомоги і важку снігоприбиральну техніку. Мітингувальники в будівлі КМДА і Будинку профспілок готуються до штурму.
Також загін «Беркута» в кількості 60 чоловік перекрив центральну вулицю Києва – Хрещатик. Як передає кореспондент УНІАН, «Беркут» у повному екіпіруванні в шоломах і з щитами вишикувався в дві шеренги.
У свою чергу Арсеній Яценюк заявляє, що штурм не передбачається, а просто хочуть заблокувати подачу на Євромайдан їжі, води та прибуття нових мітингувальників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив із сцени Євромайдану. Яценюк відзначив, що “Беркут” і внутрішні війська стоять на декількох вулицях (навколо Майдану Незалежності – УНІАН), але “сюди вони заходити не будуть”.
Також у центрі Києва, з вулиці Трьохсвятительської, близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли на вулицю Грушевського, у бік Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, вони пройшли Європейську площу близько 13.35. Наразі правоохоронці трьома шеренгами перекрили проїзд на вул. Грушевського. Перед ними стоять близько 20 мітингувальників.