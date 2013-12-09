Автомобілі з Внутрішніми військами перегородили Хрещатик за 150 метрів від барикад (фото)

13:26, 09 грудня 2013
Політика
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Транспортні засоби, повністю набиті солдатами Внутрішніх військ у повній екіпіровці

Європейська площа перекрита

Транспортні засоби, повністю набиті солдатами Внутрішніх військ у повній екіпіровці, перегородили вулицю Хрещатик (з боку Європейської площі) за 150 метрів від барикад на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент правоохоронці ще сидять у машинах.

Біля машин починають збиратися люди, які закликають солдатів не йти на штурм Майдану.

“Ми ж такі, як ви! У вас же є батьки! Ми ж захищаємо і ваші права”, - кричала жінка солдатам, які сидять в автомобілях.

Беркут також перекрив підхід до Європейської площі з боку стадіону

Крім того, до солдатів підійшла народний депутат від партії “Батьківщина” Олександра Кужель. Вона також закликала їх відмовитися виконувати злочинні накази і йти на штурм Майдану. В цей час присутні близько 50 людей біля автомобілів скандували: “Присягу народу!”.

Як повідомляв УНІАН, в центр Києва стягують сили правоохоронців, машини швидкої допомоги і важку снігоприбиральну техніку. Мітингувальники в будівлі КМДА і Будинку профспілок готуються до штурму.

Також загін «Беркута» в кількості 60 чоловік перекрив центральну вулицю Києва – ХрещатикЯк передає кореспондент УНІАН, «Беркут» у повному екіпіруванні в шоломах і з щитами вишикувався в дві шеренги.

У свою чергу Арсеній Яценюк заявляє, що штурм не передбачається, а просто хочуть заблокувати подачу на Євромайдан їжі, води та прибуття нових мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив із сцени Євромайдану. Яценюк відзначив, що “Беркут” і внутрішні війська стоять на декількох вулицях (навколо Майдану Незалежності – УНІАН), але “сюди вони заходити не будуть”.

Також у центрі Києва, з вулиці Трьохсвятительської, близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли на вулицю Грушевського, у бік Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, вони пройшли Європейську площу близько 13.35. Наразі правоохоронці трьома шеренгами перекрили проїзд на вул. Грушевського. Перед ними стоять близько 20 мітингувальників.

Мітингувальники блокують Хрещатик

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