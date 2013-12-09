На Шовковичній Володимир Кличко зупинив трактор

Як повідомляє прес-служба партії «УДАР», правоохоронці намагалися загнати спецтехніку, щоб знести споруду пікетувальників. Депутати від «УДАРу» вийшли на зустріч трактору.

Зупинив рух трактора та розвернув його в іншому напрямку Володимир Кличко, який перебуває на місці подій.

Кличко, запитав у водія, що був за кермом, чому той ховає обличчя і чому їде на людей. Він також поцікавився, чи буде водій на тракторі давити людей. Водночас Кличко наголосив, що «ми звідси не підемо».

Зараз трактор відігнали з місця події. Пікетувальники і народні депутати залишаються на Шовковичній, в облозі бійців внутрішніх військ та «Беркуту», йдеться в повідомленні.