На Шовковичній Володимир Кличко зупинив трактор
22:51, 09 грудня 2013Політика
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Депутати від «УДАРу» разом з активістами тримають оборону пікету на розі вулиць Шовковичної та Богомольця.
Як повідомляє прес-служба партії «УДАР», правоохоронці намагалися загнати спецтехніку, щоб знести споруду пікетувальників. Депутати від «УДАРу» вийшли на зустріч трактору.
Зупинив рух трактора та розвернув його в іншому напрямку Володимир Кличко, який перебуває на місці подій.
Кличко, запитав у водія, що був за кермом, чому той ховає обличчя і чому їде на людей. Він також поцікавився, чи буде водій на тракторі давити людей. Водночас Кличко наголосив, що «ми звідси не підемо».
Зараз трактор відігнали з місця події. Пікетувальники і народні депутати залишаються на Шовковичній, в облозі бійців внутрішніх військ та «Беркуту», йдеться в повідомленні.
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