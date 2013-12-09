До Штабу національного спротиву прийшов регіонал Лук’янов

Як передає кореспондент УНІАН, у коридорі навколо нього скупчилася велика кількість активістів та опозиційних депутатів, зокрема депутати від УДАРу Сергій Куніцин та Віктор Чумак.

На запитання журналістів Лук’янов повідомив, що прийшов сюди на запрошення Чумака.

Наразі Лук’янов та Чумак пішли до одного з кабінетів у приміщенні штабу.

Також працівники штабу щойно намагалися прогнати з цієї частини коридору журналістів.

Натовп поки досі не розійшовся.