Кличко вважає, що сьогодні будуть провокації на Євромайдані

Про це він сказав на мітингу на Євромайдані.

Кличко зазначив: «Я впевнений в тому, що сьогодні також будуть провокації, будуть робити все, щоб витиснути нас, але нас набагато більше».

І також він додав, що «і всіх українців з України не витиснути».

Кличко також наголосив: «Ми зробимо все, щоб купка людей, яка на сьогоднішній день думає, що вона приватизувала владу і що вона може все зробити, пішла».