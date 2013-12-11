Кличко вважає, що сьогодні будуть провокації на Євромайдані
23:07, 11 грудня 2013Політика
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Лідер партії УДАР Віталій Кличко вважає, що сьогодні будуть провокації на Євромайдані.
Про це він сказав на мітингу на Євромайдані.
Кличко зазначив: «Я впевнений в тому, що сьогодні також будуть провокації, будуть робити все, щоб витиснути нас, але нас набагато більше».
І також він додав, що «і всіх українців з України не витиснути».
Кличко також наголосив: «Ми зробимо все, щоб купка людей, яка на сьогоднішній день думає, що вона приватизувала владу і що вона може все зробити, пішла».
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