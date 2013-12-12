Всесвітній конгрес українців обурений діями української влади
02:28, 12 грудня 2013Політика
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Світовий Конґрес Українців (СКУ) глибоко обурений діями владних структур України, які знову, цієї ночі, застосували свої спеціальні міліцейські підрозділи, щоб придушити мирний Євромайдан українського народу.
Про це йдеться в заяві СКУ.
"Такими діями владні структури України показали всьому світу свою неповагу до основ демократії та прав і свобод людини та ще раз продемонстрували зневагу до голосу українського народу, який відстоює своє право жити в європейській та демократичній державі", - зазначають у Всесвітньому конгресі українців.
“СКУ рішуче засуджує за це владні структури України та закликає їх негайно припинити брутальні розправи над мирними демонстрантами. Разом з цим СКУ від імені понад 20-мільйонної української діаспори висловлює солідарність всім українцям, які сьогодні стоять на Євромайданах України, та підтримує їх у боротьбі за гідне життя,” – заявив Президент СКУ Евген Чолій.
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