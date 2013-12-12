Всесвітній конгрес українців обурений діями української влади

Про це йдеться в заяві СКУ.

"Такими діями владні структури України показали всьому світу свою неповагу до основ демократії та прав і свобод людини та ще раз продемонстрували зневагу до голосу українського народу, який відстоює своє право жити в європейській та демократичній державі", - зазначають у Всесвітньому конгресі українців.

“СКУ рішуче засуджує за це владні структури України та закликає їх негайно припинити брутальні розправи над мирними демонстрантами. Разом з цим СКУ від імені понад 20-мільйонної української діаспори висловлює солідарність всім українцям, які сьогодні стоять на Євромайданах України, та підтримує їх у боротьбі за гідне життя,” – заявив Президент СКУ Евген Чолій.