13 грудня о 10 годині розпочнеться прес-конференція Київського міського центру зайнятості за участю директора столичної службі зайнятостіВіктора Сухомлина та начальника відділу інформації, зв’язків з громадськістю та ЗМІ цього центру Олександра Ганієва на тему: «Діяльність Київського міського центру зайнятості у 2013 році».

Основні питання, що будуть висвітлюватись:

1. Підсумки діяльності Київського міського центру зайнятості за поточний рік (за 11 місяців 2013 року).

2. Підведення підсумків проведення Конкурсу журналістів «Скоротимо безробіття в столиці!».

Прес-конференція відбудеться в прес-центрі Інформаційного агентства «Наш Продукт». В прес-залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi. Акредитація ЗМІ обов’язкова.

Щодо акредитації ЗМІ звертатись у відділ інформації, зв’язків з громадськістю та ЗМІ КМЦЗ за тел./факс (044) 5 37-60-88, або в ІАНП за тел. (044) 593-61-44

Адреса проведення прес-конференції: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-центр Інформагентства «Наш Продукт». Схема проїзду наведена за посиланням http://ianp.com.ua/ru/shema.

Київський міський центр зайнятості це:

· 10 районних центрів зайнятості;

· більш ніж 500 кваліфікованих спеціалістів;

· близько 8 500 актуальних вакансій;

· безкоштовні послуги для безробітних та роботодавців