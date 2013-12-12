Експерт: в умовах конфлікту ми не цікаві ані Росії, ані ЄС

Про це він заявив у ефірі ТРК «Київ».

«У такому стані, в якому ми перебуваємо зараз, ми нікому не цікаві –ані Євросоюзу, ані Росії. Поки ми не стабілізуємо ситуацію в країні, поки не домовимося, нам буде дуже важко щось зробити в зовнішньому світі, тим більше що ми завжди будемо об'єктом зовнішнього впливу», – сказав Копатько.

Політолог вважає, що закликВіктора Януковичадо діалогу повинні почути усі сторони, а круглий стіл між усіма учасниками конфлікту, запропонований Леонідом Кравчуком, може стати хорошим майданчиком для виведення країни з патової ситуації.

«Не можна непродуманими заявами відрізати суспільству шляхи до консолідації. Це стосується і влади, й опозиції. Усі бачать, що навіть усередині Майдану немає єдності – взяти хоча б заяви Кличка і захоплення Київради. Там різні люди, з різними поглядами. Але всі повинні розуміти, що в країні є дуже серйозні проблеми, і ці проблеми потрібно вирішувати спільно. До участі у круглому столі потрібно обов'язково залучити представників Майдану, які не пов'язані з політичними партіями. Прямо взяти і посадити їх перед камерами, щоб вони розповіли про свою позицію політикам – під прямий ефір, все зафіксувати, щоб потім не говорили, що, мовляв, це не ми, ми такого не робили і не пропонували. На Майдані багато дуже грамотних, розсудливих людей, здатних запропонувати суспільству хороші ідеї. Потрібен діалог, діалог і ще раз діалог», – пропонує експерт.

Копатько також нагадав про те, що в країні є чимало людей, які сповідують ідеї, відмінні від тих, які пропонує Майдан.

«Люди на заході країни проявляють зараз більшу політичну активність, аніж жителі сходу. Я не кажу, що ці люди гірші або кращі, просто завдяки громадській активності вони більш помітні. Але ж різні думки нікуди не поділися!», – резюмував Євген Копатько.