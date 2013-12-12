Попов вважає помилковим рішення про штурм силовиками будівлі КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Так, на запитання, чи знав він, що вночі 11 грудня мають початися заходи зі звільнення адміністрації, голова КМДА сказав: “В мене була інформація, що ніяких силових заходів не планується і що ніяких акцій по КМДА не планується. Я не знаю, чому так трапилося, чому, як на мене, чисто провокаційний вийшов момент”.

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Попов додав, що не може коментувати дії керівництва МВС.

«Це не в моїй компетенції», - додав він.

Також Попов зауважив, що голови держадміністрацій не мають повноважень керувати силовими структурами.

«Я вам на всяк випадок скажу, що це не функція голови КМДА, як і іншої адміністрації, давати команди чи планувати якісь заходи силовим структурам», - наголосив він.

“Я вважаю, що це помилкове рішення”, - резюмував голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня вночі сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва і почали витісняти протестувальників із Майдану Незалежності, а вранці здійснили спробу штурму будівлі КМДА, яку протестувальники використовують як місце для ночівлі.

Мітингувальники почали поливати “беркутівців” водою з брандспойтів з другого поверху будівлі КМДА.

МВС називає штурм Майдану "заходами із впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян.

Коли кияни почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, почали відводити колони бійців до урядового кварталу.