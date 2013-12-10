Попов запропонував протестувальникам в КМДА організувати "відпочинок" в інших будівлях

Столична влада пропонує учасникам акції, які перебувають у Київській міськдержадміністрації, організувати «відпочинок» в інших будівлях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КМДА Олександр Попов в інтерв'ю журналістам після засідання колегії КМДА, що відбулось в приміщенні Подільської райдержадміністрації.

За словами Попова, він доручив своїм представникам провести переговори з учасниками акції.

“Що стосується мітингувальників, то це питання може обговорюватись (щодо можливості їх подальшого перебування в будівлі КМДА — УНІАН). До речі, у нас були пропозиції про можливість організації їхнього відпочинку в інших будівлях. Це питання відкрите”, - сказав Попов.

На запитання, які саме будівлі пропонуватиме міська влада, голова КМДА відповів: “Я не буду зараз коментувати це питання. Я доручив своїм помічникам, яких уповноважив вести переговори, озвучити це питання. Вони озвучувались, але відповіді на це не було”.

На запитання журналістів, коли він особисто планує прийти в гості до мітингувальників, Попов відповів: “Ми прийдемо туди на роботу. Будемо працювати, як тільки буде можливість”.

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Він наголосив, що на “сьогодні в адміністрації ніхто не працює”.

Також голова КМДА відмовився повідомити, де на сьогодні об лаштовані робочі місця співробітників міськадміністрації.

Водночас Попов наголосив, що будівля КМДА та Київради повинна використовуватись за призначенням.

“Ми сьогодні маємо в цьому плані навіть підтримку європейського співтовариства, думку різних представників, наприклад, посольств різних країн, які чітко говорять, що вони не підтримують блокування адмінбудинків, а тим більше їх захоплення. Тому я переконаний, що ми повинні, перш за все, забезпечити порядок, закон”, - наголосив Попов.

За його словами, якщо з точки зору виконання закону будуть розглядатися і дії влади, і дії опозиції, то відбудеться діалог, який призведе до позитивного результату.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і в будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають й досі.

Активісти заявили, що в приміщенні КМДА проходить Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями. У будівлі КМДА продовжує працювати пункт обігріву і медичної допомоги учасникам масових протестів.

5 грудня працівники виконавчої служби оголосили мітингувальникам рішення Шевченківського районного суду Києва, яке зобов'язує їх добровільно залишити приміщення КМДА та Будинок профспілок.