Попов: Жодних силових варіантів не має бути

Як повідомляє прес-служба столичної міської державної адміністрації, про це голова КМДА Олександр Попов у прямому ефірі на телеканалі «Київ».

«Моя позиція принципова: жодних силових варіантів вирішення конфліктів у нас в принципі не має бути. Хто б це не хотів спровокувати. Буде цивілізований демократичний діалог: як відповідно до закону і з урахуванням пропозицій та позиції кожної зі сторін забезпечувати нормальну життєдіяльність міста і права людей. Але для того, щоб діалог розпочався, ситуацію потрібно повернути до законодавчого поля», – наголосив Попов.

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Також голова КМДА заявив, що блокування проїжджої частини у центрі міста в умовах раптового погіршення погоди може спричинити справжній колапс.

«Окрім блокування роботи державних установ, заблокована і робота громадського та приватного транспорту. В умовах негоди, яку ми маємо зараз і яку нам прогнозують на наступний тиждень, усе це неминуче спровокує серйозні проблеми в центрі міста і не тільки, а значить – вступає в пряме протиріччя з інтересами громади і законом. Є відповідні судові рішення, які зобов’язують мітингувальників звільнити проїжджу частину та розблокувати роботу адмінбудівель», – сказав Попов.

За його словами, розблокування має відбутися без силового протистояння та згідно з законом. Повернення ситуації у правове поле, за словами голови КМДА, стане першим кроком до налагодження конструктивного діалогу між мирними мітингувальникам та міською владою.

«Переконаний, що мирні акції заслуговують на повагу. Таким способом люди висловлюють свою громадянську позицію, свою думку, свої зауваження, пропозиції і вимоги владі. Інша справа, коли під декларування демократичних гасел чиняться протиправні дії. Це неприпустимо. Законність має бути відновлена. Адміністративні будівлі мають використовуватися за прямим призначенням. Початок і перебіг діалогу має базуватися на фундаменті, який називається Законом», – резюмував Попов.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і в будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають й досі.

Активісти заявили, що в приміщенні КМДА проходить Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями. У будівлі КМДА продовжує працювати пункт обігріву і медичної допомоги учасникам масових протестів.

5 грудня працівники виконавчої служби оголосили мітингувальникам рішення Шевченківського районного суду Києва, яке зобов'язує їх добровільно залишити приміщення КМДА та Будинок профспілок.