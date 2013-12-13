Росія хоче почати переговори про безвізовий режим з Євросоюзом

Москва готова підписати угоду про полегшення візових формальностей між Росією і Євросоюзом, а також негайно розпочати офіційні переговори щодо укладення угоди про безвізовий режим, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олексій Мєшков в інтерв'ю російським журналістам, повідомляє РІА Новости.

Тему віз він обговорив на переговорах в Афінах у зв'язку з майбутнім головуванням Греції в Євросоюзі.

"Ми розраховуємо, що в період грецького головування буде надано необхідний імпульс цій роботі, яка з незалежних від російської сторони причин тупцює на місці. Вихід на безвізовий режим відповідає інтересам всіх країн, і, перш за все таких, як Греція, які є основними країнами, куди виїжджає в Європі російський турист. Кожна невиданий віза - це втрачений турист на грецькому узбережжі, італійському, французькому, іспанському", - сказав Мєшков.

За його словами, Шенгенська угода не дає можливості встановити безвізовий режим з однією з вхідних в неї країн.

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"Вимога про введення візового режиму була нав'язана навіть острівним державам, таким , як Кіпр і Мальта, що багато в чому є нонсенсом, бо є 100-відсоткова можливість контролювати виїзд людей з острівних держав. Фактично готову угоду про полегшення візових формальностей між Росією і Євросоюзом. Інше питання - коли вона буде підписана . А відповідь можуть дати тільки в Брюсселі, бо російська сторона до підписання цієї угоди готова. Також російська сторона готова до негайного переходу до офіційних переговорів щодо укладення угоди про безвізовий режим між Росією і Євросоюзом", - заявив заступник міністра закордонних справ.

За його словами, була проведена дуже велика підготовча робота до цих переговорів, з боку Росії і Євросоюзу висловлені відповідні рекомендації.

"Знову ж відповідь за нашими партнерами, і ми не хотіли б, щоб цей переговорний процес перетворився на якийсь перпетуум мобіле. Ми за серйозні переговори і за якнайшвидше укладення угоди. М'яч на стороні Євросоюзу, і Євросоюз повинен визначитися з тим, коли такі переговори з нами він буде готовий розпочати", - сказав дипломат.