Азаров сподівається, що Україна отримає безвізовий режим з ЄС

Прем’єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що Україна виконала переважну більшість вимог угоди про безвізовий режим з ЄС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, прем’єр категорично спростував заяви опозиції про те,що нібито пауза з підписанням Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом “поставила хрест” на підписанні іншого важливого документу – угоди про безвізовий режим», - зазначили у прес-службі.

«Це абсолютно не так. Оскільки безвізовий режим визначається окремою угодою і для її реалізації необхідне повне виконання нашою державою певних вимог, чітко визначених критеріїв. Переважну більшість вимог Україна виконала», - підкресливпрем’єр-мністр.

Серед найважливіших пунктів, які виконала наша держава, Азаров назвав реадмісію – прийом незаконних мігрантів з країн-членів ЄС, які проникли на їхню територію з України.

За словами Азарова, залишилося прийняти у Верховній Раді законопроект щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні, який захищає від дискримінації на основі сексуальної орієнтації у трудових відносинах, а також пов’язаний з правом на одностатеві шлюби тощо.

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«Цей законопроект зараз знаходиться на розгляді в парламенті. Але лідери опозиції не дуже «палають бажанням» прийняти цей закон: вони заблокували роботу Верховної Ради, і від них в цьому питанні багато чого залежить», - поскаржився прем’єр.

Ще одне технічне питання, яке необхідно вирішити для повного виконання плану імплементації угоди про безвізовий режим між Україною та ЄС, це впровадження системи біометричних паспортів.

«Це – важке питання з організаційної точки зору. Але ми взяли на себе зобов’язання реалізувати програму впровадження біометричних паспортів, і зараз тривають підготовчі роботи», - констатував Азаров.

Він також наголосив на необхідності проводити роз’яснювальну роботу серед людей, в суспільстві для досягнення консенсусу щодо цих двох важливих питань, адже існують різні точку зору та підходи і до прав сексуальних меншин, і до впровадження біометричних паспортів, які містять відбитки пальців та іншу біологічну інформацію про особу, наголосили у прес-службі Кабміну.

Прем’єр-міністр також акцентував увагу на тому, що вирішення важливого питання про безвізовий режим з ЄС пов’язано й з позицією російської сторони.

«Саме тому ми запропонували обговорити всі протиріччя у трьохсторонньому форматі. Адже введення безвізового режиму з ЄС означає відкриття безвізового режиму для громадян з країн ЄС на нашому східному кордоні. Тому російська сторона висловила занепокоєння з цього приводу, адже буде втрачений контроль на кордоні, і навіть лунали виступи окремих російських політиків щодо введення віз для громадян України, що для нас є категорично неприйнятним. В даній ситуації без участі трьох сторін буде дуже важко знайти компромісне рішення», -зазначив Азаров.

Він висловив сподівання, що найближчим часом такі переговори відбудуться, і «шлях до підписання угоди про безвізовий режим буде відкрито».

«Але вирішувати існуючі проблемні питання в умовах блокування Адміністрації Президента, уряду, парламенту та інших державних установ доволі важко. Я закликаю відповідальних політиків прислухатися до мої слів. З безвідповідальними політиками, екстремістами, авантюристами, провокаторами немає про що говорити. Але якщо політики вважають себе відповідальними за долю України, вони повинні прислухатися», - підкреслив Азаров.