Про це на своїй сторінці в Twitter написала близько 20 хвилин тому прес-секретар Ештон Майя Косьянчич.

«Ештон завершує свій візит до України, Євромайдану», - повідомила Косьянчич.

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Як повідомляв УНІАН, про візит Ештон була досягнута домовленість у неділю, 8 грудня, під час телефонної розмови президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу з Президентом України Віктором Януковичем для "пошуку шляхів виходу з політичної кризи".

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки прибула до Києва у вівторок, 10 грудня.