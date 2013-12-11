Ештон завершує свій візит до України
20:18, 11 грудня 2013Політика
1037 0
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон згортає свій візит до України.
Ештон згортає свій візит до України
Про це на своїй сторінці в Twitter написала близько 20 хвилин тому прес-секретар Ештон Майя Косьянчич.
«Ештон завершує свій візит до України, Євромайдану», - повідомила Косьянчич.
Читайте також: Янукович має якнайшвидше підписати Угоду з ЄС - Ештон
Як повідомляв УНІАН, про візит Ештон була досягнута домовленість у неділю, 8 грудня, під час телефонної розмови президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу з Президентом України Віктором Януковичем для "пошуку шляхів виходу з політичної кризи".
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки прибула до Києва у вівторок, 10 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter