Янукович просить українців заспокоїтись

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав на круглому столі «Об'єднаємо Україну».

“Я звертаюсь до наших громадян, які стоять на всіх майданах — заспокоїтись і припинити протистояння. Протистояння ніколи не приводило ні до чого хорошого”, - сказав він.

Янукович попросив громадян дати можливість сьогодні політикам, владі і опозиції разом вийти з цієї ситуації.