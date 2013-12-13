Янукович просить українців заспокоїтись

16:42, 13 грудня 2013
Політика
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Президента України Віктора Януковича закликає українців до спокою і припинення протистояння.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав на круглому столі «Об'єднаємо Україну».

“Я звертаюсь до наших громадян, які стоять на всіх майданах — заспокоїтись і припинити протистояння. Протистояння ніколи не приводило ні до чого хорошого”, - сказав він.

Янукович попросив громадян дати можливість сьогодні політикам, владі і опозиції разом вийти з цієї ситуації.

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