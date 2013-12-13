Янукович просить українців заспокоїтись
16:42, 13 грудня 2013Політика
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Президента України Віктора Януковича закликає українців до спокою і припинення протистояння.
Янукович закликає українців до спокою та припинення протистояння
Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав на круглому столі «Об'єднаємо Україну».
“Я звертаюсь до наших громадян, які стоять на всіх майданах — заспокоїтись і припинити протистояння. Протистояння ніколи не приводило ні до чого хорошого”, - сказав він.
Янукович попросив громадян дати можливість сьогодні політикам, владі і опозиції разом вийти з цієї ситуації.
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