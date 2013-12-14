На Майдан міліція завезла 30 хворих безхатченків з Миколаєва

"Близько першої години дня ми виявили безхатченків неподалік готелю "Україна". Розпитали, з'ясували, що їх привезли з Миколаєва, та що раніше вони жили в притулку. В автобус їх "вантажила" міліція. Привезли в Київ під Майдан, висадили і покинули", - розказав 46-річний Каміль Валетов, шахтар з Донецька. Служив в Афганістані, зараз охороняє порядок на Майдані, пише Gazeta.ua.

Безхатченкам навіть не говорили, куди їх везуть.

"Було видно, що дехто з них хворіє на сухоти - вони постійно кашляли. Але Майдан їх не залишив - людей нагодували та обігріли. Зв'язалися з соціальними службами - думаю, зараз вони ними займаються", - додав афганець.

"Це була явна провокація. Їх привезли під прикриттям співробітників міліції. Автобус був, як у "Беркута", тільки білий з чорними номерами, - розказав 36-річний Сергій Шевченко, що охороняє Майдан. - Коли їх тут випустили, вони знали куди йти. Одразу колоною потягнулися до Майдану. Видно було, що це безхатченки - і по запаху, і по зовнішньому вигляду. Біля них був чоловік з фотоапаратом. Казав, що кореспондент, але посвідчення показати відмовився. Тому на Майдан ми його не пустили. Людей відвели в їдальню, нагодували, дали теплі речі. Одного відвели до машини швидкої - у нього на нозі була якась виразка. Іншим надали необхідні медикаменти. Пропонували більш ретельну медичну допомогу, але вони відмовилися. Ближче до ранку розбрелися хто куди".

За півгодини до появи безпритульних на Майдані з'явилися "тітушки".

"Можливо, планували побити безпритульних - щоб люди почали їх захищати і виник якийсь конфлікт. Вирахувати цих "козачків" було не складно - вони носили наліпки "не піду з Майдану", але ліпили їх точно по центру грудної клітини. Яка нормальна людина буде клеїти наліпку на "змійку" куртки? Підійшли до них, попитали звідки. Кажуть: "Ми тут п'ятий день. З Дрогобича приїхали". На запитання, де вони ночують і де намет їхнього міста, сказали: "В капличці" - і махнули рукою в бік Банкової. Хоч мали на увазі Михайлівську площу. Після цього кудись зникли протягом кількох хвилин", - розказав Сергій.