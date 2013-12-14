Лідери опозиції зустрілися з сенатором Маккейном

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», під час розмови з сенатором Кличко наголосив, що Україна переживає важливий історичний момент, який зумовить подальший розвиток держави – в бік демократії чи диктатури, і «саме зараз державі потрібна уся можлива підтримка друзів України за кордоном».

Лідер «УДАРу» підкреслив, що моральної підтримки недостатньо.

«Потрібні дії та тиск на уряд, який би унеможливив застосування сили проти мирних демонстрантів. Саме тому ми закликаємо уряд США запровадити персональні санкції щодо посадовців, винних у застосуванні сили проти мирних демонстрантів», - заявив Кличко.

Лідери опозиції висловили сподівання, що Джон Маккейн підтримає розгляд цього питання у Сенаті США.

Як повідомляв УНІАН, напередодні група сенаторів представили проект резолюції, у якій закликали уряд США розглянути питання про санкції щодо українських чиновників у разі подальшого насильства щодо мирних демонстрантів.