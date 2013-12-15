На Майдані Незалежності зібралося понад десять тисяч людей

11:11, 15 грудня 2013
Політика
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На столичному Майдані Незалежності, де сьогодні о 12.00 має розпочатися народне віче «День гідності», перебувають понад 10 тисяч осіб

Майдан перед початком акції 15 грудня / Фото: Твіттер @MaloverjanBBC

Як передає кореспондент УНІАН, люди стоять не лише безпосередньо на Майдані, але й на оглядовому майданчику ТРЦ «Глобус» та біля Жовтневого палацу.

Багато мітингувальників тримають прапори України з написаними назвами населених пунктів, звідки вони приїхали.

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Ситуація на Майдані спокійна, багато людей танцюють.

Центральні станції столичного метрополітену працюють на вхід і вихід.

На Європейській площі, де напередодні відбувся мітинг прихильників влади, поки що нічого не відбувається, сцену демонтовано.

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