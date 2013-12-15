На Майдані Незалежності зібралося понад десять тисяч людей
11:11, 15 грудня 2013Політика
1408 0
На столичному Майдані Незалежності, де сьогодні о 12.00 має розпочатися народне віче «День гідності», перебувають понад 10 тисяч осіб
Майдан перед початком акції 15 грудня / Фото: Твіттер @MaloverjanBBC
Як передає кореспондент УНІАН, люди стоять не лише безпосередньо на Майдані, але й на оглядовому майданчику ТРЦ «Глобус» та біля Жовтневого палацу.
Багато мітингувальників тримають прапори України з написаними назвами населених пунктів, звідки вони приїхали.
На тему: Акції на підтримку Євромайдану тривають у 20 містах світу
Ситуація на Майдані спокійна, багато людей танцюють.
Центральні станції столичного метрополітену працюють на вхід і вихід.
На Європейській площі, де напередодні відбувся мітинг прихильників влади, поки що нічого не відбувається, сцену демонтовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter