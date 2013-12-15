Американські сенатори Маккейн і Мерфі виступили на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу зі сцени на Майдані Незалежності, де проходить народне віче «День гідності», Маккейн заявив: “Ваша доля - в об`єднаній Європі”.

“Україна зробить Європу кращою, а Європа зробить Україну кращою”, - наголосив сенатор і від імені американського народу висловив підтримку українському народу.

Маккейн закликав українську міліцію пам`ятати про те, що вони мають “захищати свій народ”.

У свою чергу Мерфі підкреслив, що зараз український народ стоїть перед вибором між минулим і майбутнім. Він наголосив, що шлях до змін має лежати через мирний процес.

За словами сенатора, шлях реформ є непростим, і “Сенат США підтримує вас в цьому процесі”.

На початку виступу сенаторів з`ясувалося, що немає перекладача, і колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк почав перекладати виступи Маккейна та Мерфі.