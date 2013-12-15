Азербайджанські демократи підтримують Євромайдан

«Сьогодні в Києві народ бореться за свій вибір, народ обирає європейські цінності, народ відмовляється від диктату Кремля. У цьому плані азербайджанські демократи, демократична громадськість Азербайджану повністю підтримують український народ», - сказав Гамбар.

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Він відзначив, що сьогодні в Азербайджані проходив мітинг проти авторитаризму Президента Азербайджану Ільхама Алієва, і учасники мітингу висловлювалися за євроінтеграцію Азербайджану.

«Ми упевнені, що майбутнє України і Азербайджану, а також інших країн пострадянського простору - саме євроінтеграція», - сказав Гамбар.