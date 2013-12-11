Акції на підтримку Євромайдану тривають у 20 містах світу

Мітингувальники виступають із одним зверненням, перекладеним різними мовами світу, у якому зокрема засуджують застосування сили проти мирних демонстрантів у Києві, повідомляє Радіо «Свобода».

«Жорстоким побиттям мирних демонстрантів, цілеспрямованими нападами на ЗМІ, арештами учасників мітингів та іншими протиправними діями українська влада продемонструвала свою повну зневагу до громадянських свобод і законів демократичного суспільства. Ситуація в Україні загострюється з кожним днем та може мати непередбачувані наслідки, включно до масової розправи над мирними людьми», – заявляють підписанти звернення.

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«Ми, представники української громади і громадяни Євросоюзу, які підтримують демократичні процеси в Україні, звертаємось до наших європарламентарів, наших представників у Раді Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Організації об’єднаних націй, інших міжнародних установ та національного парламенту (тієї країни, де виступають зі зверненням) із закликом засудити дії українського президента Віктора Януковича та уряду Миколи Азарова і притягти винних у розправі над мирними мітингувальниками 30 листопада та 1 грудня до відповідальності», – йдеться у зверненні.

Цю заяву сьогодні зачитують зокрема у Празі, Римі, Барселоні, Брюсселі, Москві та інших європейських столицях.

Автори звернення закликають звільнити 13 осіб, арештованих у рамках розслідування справи про заворушення 1 грудня.

«Ми також закликаємо представників посольств та міжнародних інститутів неофіційно приєднуватись до громадян України, які вийшли на вулиці свої міст для прояву їхньої свободи, гарантованою 39 статтею Конституції України про право на вільні збори та статтею 11 Європейської Конвенції про захист прав людини. Ваша присутність на майдані може вберегти життя та здоров’я багатьох українців, які можуть стати жертвами власної влади», – йдеться у зверненні.