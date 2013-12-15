Проект держбюджету на 2014 рік вже готовий - Арбузов

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов в інтерв'ю ТСН.

Крім того він прокоментував заяву комісара ЄС з розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле про те, що ЄС призупиняє роботу над підготовкою до підписання документа.

«Я хочу пояснити, як я це (заяву Фюле - УНІАН) розумію. По-перше, в його заяві була така інформація, що ЄС вимагає гарантій від України щодо підписання цієї угоди. Але саме створення трьох робочих груп, які ми створили на останній зустрічі, - це і є гарантія того, що ми продовжуємо роботу і готуємося до підписання ... Для нас це важливо, і ми йдемо до підписання. І президент нещодавно підтвердив, що наша мета - це підписання, і ми готуємося до цього», - зазначив Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що спричинило хвилю протестів в Україні, які тривають і досі.

Сьогодні, 15 грудня, комісар ЄС з розширення та Європейської політики сусідства Фюле написав у Twitter: ”Слова і дії Президента та уряду щодо Угоди про асоціацію все далі і далі розходяться. Їхні аргументи не мають нічого спільного з реаліями. Сказав віце- прем`єру Арбузову в Брюсселі і після, що подальші переговори поставлені в залежність від чіткої відданості підписання (угоди). Роботу припинено, відповіді не отримав”.