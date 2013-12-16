Дмитро Кисельов розпочав діалог з українськими глядачами (відео)

Почавши зі стандартного вступу про "архаїзацію" життя Києва і "сморід табору на Майдані", новий гендиректор держінформагентства "Россия сегодня" (колишнє РІА Новости) раптово подякував українським глядачам за знайдені ними помилки в попередніх випусках передачі.

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"Я щиро хочу висловити подяку глядачам програми "Вести недели" в Україні, які звернули увагу на наші "помилки" минулої неділі. Ну, "схибили", що, втім, ніяк не скасовує пробудованої логіки київських заворушень (слова "помилки" і "схибили" пролунали українською - УНІАН)", - сказав ведучий.

Також він потішився з відсутності мовного бар'єру з українськими глядачами.

Нагадаєм , в минулому випуску "Вестей недели" Кисельов заявив, що провокації біля будівлі АП 1 грудня передували розгону "Беркутом" Євромайдану вранці 30 листопада.