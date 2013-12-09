Дмитро Кисельов набрехав росіянам, що розгін Євромайдану був після штурму Банкової

Російський телеканал «Росія 1» у програмі «Вєсті нєдели» з Дмітрієм Кисельовим показав сюжет про останні події в Україні, в якому сутички під Адміністрацією президента передували розгону Євромайдану, що суперечить хронології подій.

«Спочатку міліцію жорстко провокували, калічили і душили газом (відеоряд сутичок біля АП 1 грудня - ред. Український Тиждень), а потім лідери протестів закликали на Майдан бідних студентів і цинічно залишили їх там без будь-якого захисту, як жертву передбаченою політтехнологією (кадри з розгону Євромайдану 30 листопада - ред.). За сценарієм потрібна кров», - розповів Кисельов.

Він наголосив, що «передісторії крові, яка пролилась, на світових екранах немає».

«Добре зрежисовано, а якщо так, насмілюся припустити, що на світових екранах - спільна постановка з Заходом. У кіно це зветься копродукція….Не важливо, що сталося, важливо, як показати. Ну і ось показують кров на Майдані без передісторії, а потім самі ж на цю картинку і посилаються», - додав Кисельов.