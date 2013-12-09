Дмитро Кисельов набрехав росіянам, що розгін Євромайдану був після штурму Банкової
Російський телеканал перекрутив події в Києві.
Російський телеканал «Росія 1» у програмі «Вєсті нєдели» з Дмітрієм Кисельовим показав сюжет про останні події в Україні, в якому сутички під Адміністрацією президента передували розгону Євромайдану, що суперечить хронології подій.
«Спочатку міліцію жорстко провокували, калічили і душили газом (відеоряд сутичок біля АП 1 грудня - ред. Український Тиждень), а потім лідери протестів закликали на Майдан бідних студентів і цинічно залишили їх там без будь-якого захисту, як жертву передбаченою політтехнологією (кадри з розгону Євромайдану 30 листопада - ред.). За сценарієм потрібна кров», - розповів Кисельов.
Він наголосив, що «передісторії крові, яка пролилась, на світових екранах немає».
«Добре зрежисовано, а якщо так, насмілюся припустити, що на світових екранах - спільна постановка з Заходом. У кіно це зветься копродукція….Не важливо, що сталося, важливо, як показати. Ну і ось показують кров на Майдані без передісторії, а потім самі ж на цю картинку і посилаються», - додав Кисельов.
29 листопада Президент України Віктор Янукович у Вільнюсі не підписав Угоду про асоціацію.Вночі 30 листопада близько 4-ої ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. Очевидці розповіли, що штурм Євромайдану почався приблизно о четвертій ранку. Десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і чоловіків. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "беркуту" витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.
Зранку Майдан Незалежності очепили представники спецпідрозділів, робітники комунальних служб змивали кров з тротуарів. Два виходи з підземного переходу заблоковані. Центр Києва був заповнений великою кількістю міліції.Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли укриття у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати їх, туди почали приходити громадяни. Вранці їх було близько 500. увечері, за різними даними, 30-40 тисяч.
Лідери опозиції під час мітингу на Михайлівській площі закликали громадян вийти на Народне віче 1 грудня.Увечері 30 листопада прес-служба глави держави оприлюднила заяву Януковича, в якій він висловив обурення подіями на Майдані і вимагає покарати винних.
«Я глибоко обурений тими подіями, які відбулися вночі на Майдані Незалежності. Я засуджую дії, які призвели до силового протистояння та страждань людей», - зазначалося у зверненні до Українського народу. «Ті, хто не почули слова Конституції та Президента і своїми рішеннями та діями спровокували конфлікт на Майдані, будуть покарані», - пригрозив Янукович і запевнив, що вимагає від Генеральної прокуратури України «терміново надати йому та українському суспільству результати негайного та об’єктивного розслідування для належного покарання винних».У неділю, 1 грудня, у Києві на вулиці вийшло більш як півмільйона громадян, обурених жорстоким розгоном Євромайдана.
Проте того дня провокатори із закритими масками обличчями влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали сотні учасників акції протесту і правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських і зарубіжних журналістів.У неділю, 8 грудня, Народне віче у Києві повторилося. На вулиці вийшли приблизно стільки ж людей, як і 1 грудня. Опозиція заявила, що в акції взяли участь близько мільйона осіб. Однак МВС наполягає, що в Києві було лише сто тисяч учасників акції протесту.
Нагадаємо, 9 грудня, Президент Росії Володимир Путін призначив скандально відомого в Україні ведучого недільного випуску новин «Россия 1» Дмитра Кисельова гендиректором нового державного інформагентства «Россия сегодня», створюваного на місці ліквідованого РІА «Новости». Зазначимо, що ліквідоване Путіним РІА «Новости» з 30 листопада висвітлювало події з розгоном Євромайдану в Києві.