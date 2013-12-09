Агентство Кисельова буде переконувати світ, що Росія - країна з добрими намірами

Про це 9 грудня в ефірі телеканалу «Росія 24» заявив Дмитро Кисельов, призначений главою нової організації.

«Відновлення справедливого ставлення до Росії як важливої країні світу з добрими намірами - це і є місія нової структури, яку мені належить очолити», - заявив Кисельов, пише Lenta.ru.

Про ліквідацію агентства РИА Новости та створенні на його базі «Міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні"» було оголошено вранці 9 грудня. Відповідний указ підписав президент Володимир Путін. Він же підписав указ про призначення Дмитра Кисельова на посаду голови нового ЗМІ.

В РИА "Новости" поки ніяк не прокоментували ліквідацію агентства - доля багатьох проектів РИА, як і його співробітників, включаючи головного редактора Світлану Миронюк, залишається невідомою.

В адміністрації президента заявили, що указ «Про деякі заходи щодо підвищення ефективності діяльності державних засобів масової інформації» спрямований на зниження бюджетних витрат. РИА Новости є правонаступником Радянського інформаційного бюро, створеного в 1941 році. Світлана Миронюк очолювала агентство з 2004 року - спочатку на посаді генерального директора, а потім головного редактора.

Крім інформаційного агентства в РИА входять судовий портал РАПСИ, економічний портал «Прайм», спортивний портал «Р- Спорт», сайт «ИноСМИ» і видавничий дім «Московские новости».