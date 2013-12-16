ЦВК опрацювала майже 65% протоколів

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Згідно з оприлюдненими даними, в одномандатному окрузі у №94 (Київська область) перемагає самовисуванець Руслан Бадаєв. За нього проголосували 60,12% голосів виборців (17 002 особи).

В окрузі №132 (Миколаївська область) перемагає самовисуванець Микола Круглов - 46,87% голосів виборців (22 664).

В окрузі №194 (Черкаська область) перемагає самовисуванець Михайло Поплавський - 53,39% (32 685).

В окрузі №197 перемагає Леонід Даценко (політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина") – 61,51% (14 880).

В окрузі №223 перемагає самовисуванець Віктор Пилипишин - 44,98% (16 779).

Після обробки 33,74% протоколів в окрузі №132 перемагав опозиційний кандидат Корнацький.