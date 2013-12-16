ЦВК опрацювала третину голосів на виборах у п'яти округах

Згідно з попередніми результатами екзит-полів соцгрупи "Рейтинг", 15 грудня на повторних виборах до Верховної ради в трьох округах перемогли кандидати від опозиції, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, депутат парламенту від націоналістичної партії "Свобода" Андрій Іллєнко заявив, що його політична сила не визнає результати виборів по 223-му округу в Києві. "Екзит-пол показав, що Юрій Левченко перемагає з відривом 17%, і у нас немає підстав не довіряти цьому екзит-полу авторитетної групи "Рейтинг", - сказав він. Зараз, за ​​словами Іллєнка, після обробки майже 39% бюлетенів представник влади Віктор Пилипишин перемагає кандидата від "Свободи" Юрія Левченка з відривом у 6% голосів.