Янукович завтра здійснить робочий візит до Росії

11:33, 16 грудня 2013
Політика
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У вівторок, 17 грудня, Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Російської Федерації.  

Янукович поїде до Росії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента. 17 грудня в Москві відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів.

За підсумками засідання очікується підписання документів, які повинні будуть зняти практично всі протиріччя у взаємній торгівлі двох країн.

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