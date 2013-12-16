Янукович завтра здійснить робочий візит до Росії
11:33, 16 грудня 2013Політика
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У вівторок, 17 грудня, Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Російської Федерації.
Янукович поїде до Росії.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента. 17 грудня в Москві відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів.
За підсумками засідання очікується підписання документів, які повинні будуть зняти практично всі протиріччя у взаємній торгівлі двох країн.
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