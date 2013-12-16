Янукович завтра здійснить робочий візит до Росії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента. 17 грудня в Москві відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів.

За підсумками засідання очікується підписання документів, які повинні будуть зняти практично всі протиріччя у взаємній торгівлі двох країн.