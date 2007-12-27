Ющенко розповів, чим загрожує четвертий мораторій на продаж землі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на важливості ухвалення протягом першого півріччя 2008 року комплексу законів стосовно продажу землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні, представляючи апарату Ради національної безпеки з оборони нового Секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

“Нема перспективи у розвитку аграрних відносин доти, доки ми не розв’яжемо руху землі”, - сказав Президент. Він нагадав, що “країна підходить вже до четвертого мораторію на продаж землі (мораторій на продаж земель сільгосппризначення закінчується 1 січня 2008 року – УНІАН), і за цим стоять не національні інтереси, а консервація тіньової схеми обороту землі”.

За словами В.ЮЩЕНКА, позиція тих, хто хоче залишити такий стан речей є неконструктивною. Він підкреслив, що коли йдеться про зняття мораторію на продаж землі, слід в першу чергу ухвалити всі закони, які існують у цій царині. За його словами, законодавчо повинні бути поставлені запобіжники щодо збереження призначення сільськогосподарської землі, а в разі потреби - обмеження на купівлю землі іноземцями.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в Україні є можливість купувати будь-які активи, окрім землі і це є дискримінацією права власності і порушенням конституційних прав.