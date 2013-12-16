Рибак: ВР може розглядати відставку уряду вже на початку лютого

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Рибак відзначив, що для того, щоб розглядати це питання, потрібно мати відповідний проект постанови. Проте, наразі такої постанови у парламенті немає.

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“Як вона з'явиться і буде 150 підписів, як депутати внесуть пропозицію, я зобов'язаний направити всі документи у всі комітети. Комітети розглянуть, внесуть свої пропозиції і парламент може розглядати (це питання — УНІАН), але на наступній сесії, на початку лютого”, - сказав він.

Водночас на уточнення журналістів, чи є наразі якісь інші форми, яким можна було б досягнути відставки уряду, зокрема як звернення до Президента, Рибак зазначив, що це питання потрібно розглядати у парламенті, а такого звернення у Президента наразі немає.