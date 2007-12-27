Ющенко подивиться, чи уживуться Тимошенко і Богатирьова в одній кімнаті

Щопонеділка проводитимуться робочі консультації за участю Президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра і секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні, представляючи апарату Ради національної безпеки з оборони нового Секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

«В рамках РНБО ми проводимо механізм робочих консультацій, мета яких щотижнево поряд з консультаціями, які в понеділок в першій половині дня буде проводити Президент, голова ВР, прем’єр-міністр і буде присутній секретар РНБО, сформувати план майбутніх семи днів», - сказав він і додав, що в рамках цих консультацій велика увага надаватиметься РНБО.

При цьому глава держави повідомив, що засідання РНБО відбуватимуться двічі на місяць.

Крім того, Президент звернувся до керівництва РНБО з вимогою – кожен місяць отримувати окрему доповідь про виконання всіх рішень, які були ухвалені на попередніх засіданнях РНБО.

За його словами, на кожному засіданні у порядку денному буде питання про контроль за виконанням раніше ухвалених рішень.