Єфремов: На переговорах з РФ підписання газового консорціуму не планується

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

Він наголосив, що це питання обговорювалося багато разів, але рішення так і не було знайдено. Єфремов сказав, що в нього немає інформації, яка свідчила б про те, що «хтось розглядає можливість створення якогось інституту на базі газотранспортної системи».

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Він наголосив, що ці питання обговорювалися і раніше, «але якоїсь формули для досягнення рішення вироблено не було і наскільки я розумію, її немає і на сьогодні».

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу «Інтер» сказав, що Україна має намір відновити переговори з Росією про тристоронній газовий консорціум.

«Ми плануємо відновити переговори (з Росією – УНІАН) про тристоронній консорціум за участю європейської сторони і забезпечення прозорих умов для прокачування та управління нашою газотранспортною системою», - сказав Азаров.

Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, в Москві відбудеться шосте засідання українсько-російської Міждержавної комісії під головуванням президентів двох країн. За підсумками засідання очікується підписання документів, які повинні будуть зняти практично всі суперечності у взаємній торгівлі двох країн.