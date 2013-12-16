Єфремов: На переговорах з РФ підписання газового консорціуму не планується
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов говорить, що під час переговорів з Російською Федерацією не планується підписання документів про створення газотранспортного консорціуму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.
Він наголосив, що це питання обговорювалося багато разів, але рішення так і не було знайдено. Єфремов сказав, що в нього немає інформації, яка свідчила б про те, що «хтось розглядає можливість створення якогось інституту на базі газотранспортної системи».
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Він наголосив, що ці питання обговорювалися і раніше, «але якоїсь формули для досягнення рішення вироблено не було і наскільки я розумію, її немає і на сьогодні».
Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу «Інтер» сказав, що Україна має намір відновити переговори з Росією про тристоронній газовий консорціум.
«Ми плануємо відновити переговори (з Росією – УНІАН) про тристоронній консорціум за участю європейської сторони і забезпечення прозорих умов для прокачування та управління нашою газотранспортною системою», - сказав Азаров.
Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, в Москві відбудеться шосте засідання українсько-російської Міждержавної комісії під головуванням президентів двох країн. За підсумками засідання очікується підписання документів, які повинні будуть зняти практично всі суперечності у взаємній торгівлі двох країн.