Україна має намір відновити переговори з РФ щодо тристороннього газового консорціуму – Азаров

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Ми плануємо відновити переговори (з Росією - УНІАН) щодо тристороннього консорціуму за участю європейської сторони та забезпеченні прозорих умов для прокачування і управління нашою газотранспортною системою», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 грудня, в Москві відбудеться шосте засідання україно-російської Міждержавної комісії під головуванням президентів двох країн. За підсумками засідання очікується підписання документів, які повинні будуть зняти практично всі протиріччя у взаємній торгівлі двох країн.