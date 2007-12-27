Янукович пригадає Тимошенко кожного звільненого чиновника

Наш обов`язок – зупинити кадрові чистки, що розв`язані нинішньою владою, – заявив лідер Партії регіонів Віктор Янукович на засіданні опозиційного уряду у четвер. Про це повідомляє сайт ПР.

Необхідно привернути увагу всіх громадських організацій до фактів звільнення службовців за політичними мотивами, – сказав Віктор Янукович. – Звернутися до європейських інституцій – з тим, щоб загострити увагу на діях так званих демократів, які намагаються ввести лжедемократію, відкинути нас минуле, – в 2005 рік – знов реприватизація, знов політичні переслідування. Ці методи були засуджені всім світом.

Лідер Партії регіонів, голова опозиційного уряду Віктор Янукович доручив міністрові юстиції в опозиційному уряді Олександру Лавриновичу перевірити факти звільнення держслужбовців за політичними мотивами.

Таку перевірку необхідно здійснити у всіх напрямках, – підкреслив Віктор Янукович.