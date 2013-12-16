Лукашенко: Білорусь готова на будь-які кроки для нормалізації відносин з ЄС

Про це заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, приймаючи сьогодні вірчі грамоти у послів іноземних держав, передає кореспондент УНІАН.

«Нам один від одного нікуди не дітися. Нам необхідно жити разом, по-сусідськи. До нас не може бути жодних претензій у плані нормалізації цих відносин. Ми готові на будь-які кроки в плані нормалізації наших відносин», - наголосив Лукашенко.

Він також зазначив, що Білорусь щиро зацікавлена в розвитку добросусідських відносин з Євросоюзом.

«Не хочу говорити, що м'яч на вашому боці – це журналістський штамп. Але він справді на вашому боці. Ми щиро зацікавлені в розвитку добросусідських відносин з Європейським союзом. Це зумовлено не тільки географічною, історичною, культурною близькістю, а й необхідністю вживання спільних заходів реагування на регіональні виклики і загрози», - сказав Лукашенко.

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За його словами, прагматичний підхід і спрямованість на позитивний результат дадуть змогу сторонам досягти багато чого в найрізноманітніших сферах.

За інформацією прес-служби Президента Білорусі, вірчі грамоти Лукашенко сьогодні вручили глави дипломатичних місій Замбії, Іспанії, Куби, Монголії, М’янми, Нідерландів, Оману, Словенії, Уганди і Франції.

Як повідомляв УНІАН, представники ЄС на різних рівнях неодноразово заявляли, що діалог з Мінськом можливий тільки після звільнення і реабілітації політв'язнів.

У свою чергу представники білоруської влади не раз відповідали, що в Білорусі немає жодних політв'язнів.

«Ті ув’язнені, які сидять у в'язниці, покарані за конкретні кримінальні злочини», - заявив журналістам під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі 29 листопада глава білоруського МЗС Володимир Макей.