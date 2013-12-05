Виробник новорічної ялинки назвав суму збитку від Євромайдану
Іллічівці не розуміють, чому київські комунальники так рано почали установку ялинки.
Іллічівська компанія «Люм'єр», творець головної новорічної ялини країни, яку учасники Євромайдану розібрали на барикади, попередньо оцінила збитки, завдані штучному дереву, в один мільйон гривень, пише Думская.
У «Люм'єр» звинувачують у псуванні ялинки не тільки мітингувальників на Майдані Незалежності, а й столичних комунальників: «Вони ще не зібрали весь каркас, але вже привезли верхні гілки. Навіщо це було робити - мені незрозуміло. Вони могли спокійно ще тиждень збирати каркас, не заважаючи людям мітингувати. І нічого б не відбулося», - упевнений директор Анатолій Фостик.
Як підрахували заводчани, в результаті розгону Євромайдану і подальшого розбору ялинки, вона втратила приблизно третину деталей загальною вартістю близько 1 млн грн. Однак заміну пошкодженим гілкам Київська міськадміністрація у «Люм'єра» поки не замовляла.
Також в компанії нагадали, що столична влада досі не розплатилися за створення, монтаж і обслуговування цієї ялинки в минулому році. Сума заборгованості становить понад три мільйони гривень. Крім того, в цей раз тендер на складання споруди виграла інша організація, і іллічівці формально не мають до нього ніякого відношення.
«Я, правда, не знаю, як вони збиралися її вмикати. Там настільки складна система управління ілюмінацією (більше тисячі каналів), що розібратися в ній може тільки виробник», - стверджує Фостик.
Втім, якщо Євромайдан затягнеться, то купівля цих деталей виявиться безглуздою: встановити люмьєрівську ялину в іншому місці просто неможливо: «Вона кріпиться тросами до п'ятитонних бетонних блоків, які закопані під асфальтом. У Києві такі блоки є тільки на Майдані».
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