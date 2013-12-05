Виробник новорічної ялинки назвав суму збитку від Євромайдану

Іллічівська компанія «Люм'єр», творець головної новорічної ялини країни, яку учасники Євромайдану розібрали на барикади, попередньо оцінила збитки, завдані штучному дереву, в один мільйон гривень, пише Думская.

У «Люм'єр» звинувачують у псуванні ялинки не тільки мітингувальників на Майдані Незалежності, а й столичних комунальників: «Вони ще не зібрали весь каркас, але вже привезли верхні гілки. Навіщо це було робити - мені незрозуміло. Вони могли спокійно ще тиждень збирати каркас, не заважаючи людям мітингувати. І нічого б не відбулося», - упевнений директор Анатолій Фостик.

Як підрахували заводчани, в результаті розгону Євромайдану і подальшого розбору ялинки, вона втратила приблизно третину деталей загальною вартістю близько 1 млн грн. Однак заміну пошкодженим гілкам Київська міськадміністрація у «Люм'єра» поки не замовляла.

Також в компанії нагадали, що столична влада досі не розплатилися за створення, монтаж і обслуговування цієї ялинки в минулому році. Сума заборгованості становить понад три мільйони гривень. Крім того, в цей раз тендер на складання споруди виграла інша організація, і іллічівці формально не мають до нього ніякого відношення.

«Я, правда, не знаю, як вони збиралися її вмикати. Там настільки складна система управління ілюмінацією (більше тисячі каналів), що розібратися в ній може тільки виробник», - стверджує Фостик.

Втім, якщо Євромайдан затягнеться, то купівля цих деталей виявиться безглуздою: встановити люмьєрівську ялину в іншому місці просто неможливо: «Вона кріпиться тросами до п'ятитонних бетонних блоків, які закопані під асфальтом. У Києві такі блоки є тільки на Майдані».

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