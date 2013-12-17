ЦВК продовжить оголошувати дані протоколів після 10.00

09:19, 17 грудня 2013
Політика
257 0

Орієнтовно о 10.00 продовжиться засідання Центрвиборчкому із прийняття та оголошення даних протоколів ОВК.

ЦВК

Сьогодні орієнтовно о 10.00 після перерви буде продовжено засідання Центральної виборчої комісії, відкрите вчора о 22.15, на якому передбачається приймати та оголошувати відомості протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в одномандатних округах на повторних виборах народних депутатів 15 грудня.

Читайте також: ЦВК завершила підрахунок голосів на довиборах

Про це повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter