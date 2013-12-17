ЦВК продовжить оголошувати дані протоколів після 10.00

Сьогодні орієнтовно о 10.00 після перерви буде продовжено засідання Центральної виборчої комісії, відкрите вчора о 22.15, на якому передбачається приймати та оголошувати відомості протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в одномандатних округах на повторних виборах народних депутатів 15 грудня.

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Про це повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.