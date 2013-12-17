ЦВК завершила підрахунок голосів на довиборах

Згідно з даними сайту ЦВК, в одномандатному виборчому окрузі № 94 Київська область) переміг самовисуванець Руслан Бадаєв, за якого проголосували 58,25% або 53 тис. 363 виборця.

В ОВК № 132 (Миколаївська область) переміг самовисуванець Микола Круглов – 47,85% або 32 тис. 947 виборців.

В ОВК № 194 (Черкаська область) переміг самовисуванець Михайло Поплавський – 53,54% або 37 тис. 331 виборець.

На тему: КВУ і ЦВК вважають, що немає підстав не визнавати результатів виборів

В ОВК № 197 (Черкаська область) переміг Леонід Даценко («Батьківщина») – 63,51% або 33 тис. 372 виборці.

В ОВК № 223 (Київ) переміг самовисуванець Віктор Пилипишин – 44,89% або 34 тис. 684 виборці.

Нагадаємо, повторні вибори до Ради в п’яти округах відбулися в Україні у неділю, 15 грудня. За даними ЦВК, вибори минули без надзвичайних подій, і немає підстав не визнавати їхніх результатів. У комітеті виборців України також заявили, що вибори є легітимними, хоча й наголосили на великій кількості порушень.

Водночас, опозиційні кандидати заявили про велику кількість фальсифікацій. Зокрема, кандидат у депутати в окрузі №132 Аркадій Корнацький заявив, що його суперник отримав п’ять тисяч фальшивих голосів, а в ВО Свобода задовго до кінця підрахунку голосів повідомили, що відмовляються визнавати результати виборів в окрузі №223. Про фальсифікації заявив і опозиційний кандидат в окрузі 194 Микола Булатецький.